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شولتس: العديد من الألمان يخشون تصعيد النزاع الأوكراني

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شولتس: العديد من الألمان يخشون تصعيد النزاع الأوكراني
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بأن العديد من الألمان يخشون تصعيد الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن الحفاظ على السلام يعد أولوية مطلقة بالنسبة له.

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وقال شولتس في خطاب ألقاه في البرلمان الألماني، اليوم الخميس: "يخشى العديد من المواطنين احتمال وقوع تصعيد... وأن يتعرض السلام والأمن للخطر".

وأضاف: "إن القلق بشأن السلام لا يعد شيئا ساذجا أو سيئا. إن اهتمامات المواطنين هي ما يجب احترامه واعتباره أمرا جديا. وأفعله في أي حال".

وتابع: أنا كمستشار لألمانيا أتحمل المسؤولية عن ضمان عدم تعرض أي طفل ولد في ألمانيا لخطر الحرب في بلادنا. إنها أولوية مطلقة بالنسبة لي".

وفي الوقت ذاته أشار شولتس إلى أن ضمان السلام لا يعني الاستسلام أمام العنف أو انعدام القانون"، متابعا: "السلام لا يعني الخضوع لأحد".

وأوضح: "لن نسمح بعودة الحرب كوسيلة سياسية".

وفي وقت سابق أعلن شولتس أن ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الألمانية لن يؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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