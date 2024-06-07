بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب نظريا إلى الحرب

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن قرار السماح للقوات الأوكرانية بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية قد يجر الغرب "نظريا" إلى الصراع، مشيرا إلى أن مثل هذا التطور "غير مرجح".

جاء حديث بايدن في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية أجراها خلال زيارته إلى فرنسا، ردا على سؤال بشأن قراره الأخير بالسماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتوجيه ضربات إلى روسيا بالقرب من حدود منطقة خاركوف.

وتساءل الصحافي عما إذا كان بايدن يخشى من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى تصعيد الصراع الأوكراني، ولكن أيضا إلى تورط الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة نفسها، في هذا الصراع. فأجاب بايدن: "من الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك، لكنه غير مرجح".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الأربعاء نقلا عن مسؤول غربي لم تكشف هويته، أن أوكرانيا استخدمت "في الأيام الأخيرة" الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لشن ضربات على الأراضي الروسية، لكن مكان الضربة غير محدد.

كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" عن استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: "قامت القوات الأوكرانية، بعد أيام قليلة من الحصول على الإذن من الولايات المتحدة، بضرب منطقة بيلغورود باستخدام أنظمة هيمارس".

وقال بوتين يوم الأربعاء إن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.

وأشار إلى أنه "إذا كان هناك من يرى أن من الممكن توريد مثل هذه الأسلحة إلى منطقة قتال لضرب أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا أن نورد أسلحة من الصنف ذاته إلى مناطق ستوجه انطلاقا منها ضربات إلى مواقع حساسة تعود لتلك الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوات تجاه روسيا".

وتأتي تصريحات بوتين على خلفية إعلان عدد من الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، رفع الحظر عن استخدام أسلحتها لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف يوم الخميس أن الغرب تلقى إشارة الرئيس بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية، وشدد على أن ️"يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها".

المصدر: RT