إعلام إسرائيلي ينشر صورة تظهر تضرر قاذفة القبة الحديدية بصاروخ موجه لـ"حزب الله" (صورة)

نشرت وسائل إعلام عبرية صورة تظهر ضررا كبيرا لحق بقاذفة القبة الحديدية جراء إصابتها بصاروخ موجه في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وفي صفحات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام"، تم نشر صورة توثق الضرر الذي لحق بقاذفة للقبة الحديدية في الجليل الأعلى، جراء استهدافها أمس الأربعاء بصاروخ موجه من قبل "حزب الله" اللبناني.

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وأمس الأربعاء، أصدر "حزب الله" بيانا حول هذه العملية جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها".

المصدر: RT