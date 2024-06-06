حساب خامنئي يغرّد باللغة العبرية عن "نهاية إسرائيل"

باللغة العبرية، نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة "إكس" مساء اليوم الخميس، تدوينة حول "نهاية إسرائيل".

وجاء في التدوينة التي نشرت على صفحة خامنئي الموثقة: "إننا نشهد بداية النهاية للكيان الصهيوني، هذا الكيان يذوب تدريجيا أمام أعين العالم".

אנחנו רואים את תחילת הסוף של היישות הציונית, היישות הזאת נמסה בהדרגה מול עיני העולם. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 6, 2024

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وأمس الأربعاء، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن "إسرائيل ستدفع في وقت قريب ثمن جريمة استهداف أحد مستشاريها العسكريين في حلب الأحد الماضي".

جدير بالذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي كان قد أكد يوم الاثنين الماضي، أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس" في 7 أكتوبر كانت "ضربة قاضية للكيان الصهيوني".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني، قال خامنئي: "ما تنبأ به الإمام بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم، فهو كان يكرر أنه بنزول الشعوب للساحة سيضطر الصهاينة إلى الانحصار في الزاوية"، مشيرا إلى أن "عملية طوفان الأقصى كانت ضربة قاصمة للكيان الصهيوني، ووضعته على طريق سينتهي إلى زواله".

ورأى أن "المنطقة كانت بحاجة الى عملية طوفان الأقصى، والشعب الفلسطيني نزل إلى الساحة وحصر الصهاينة في الزاوية"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل للمقاومة مثل حماس وحزب الله".

ولفت إلى أن "لجبهة الواسعة التي فتحتها المقاومة في المنطقة لديها إمكانات كبيرة وحسابات الكيان الصهيوني تجاه هذه الجبهة خاطئة"، معتبرا أن "الهجوم الوحشي الذي شنه النظام الصهيوني هو رد فعل عصبي على إبطال خطته".

وأضاف: "40 ألف فلسطيني قتلوا في غزة وتلك هي الكلفة التي يدفعها الشعب الفلسطيني في طريق خلاصه وتحرير أرضه".

وتابع خامنئي: "فيما يتعلق بفلسطين، قال الإمام الراحل: لا ترضوا بمفاوضات التسوية، وعلى الشعب الفلسطيني نفسه أن يأخذ حقه في ميدان العمل ويجبر النظام الصهيوني على التراجع".

المصدر: RT