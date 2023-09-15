نجيب ساويرس يثير تفاعلا نشطا بتعليقه على دور الأحزاب وحالة الشارع في مصر

أثارت ردود وتعليقات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على دور الأحزاب في مصر وحالة الشارع المصري، تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، رد نجيب ساوريس على منشور للإعلامي توفيق عكاشة، في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيه الأخير: "تويتر أو x ليس الشارع المصري الموجود على الأرض، ولا حتى 5% منه، لذلك أي كلام يُكتب عليه مجرد شغل وقت فراغ لا يقدم سبت ولا يأتي بيوم الأحد، ومن يتخيل أن تويتر له أهمية في الشارع المصري هو غير دقيق في التقدير، الشارع المصري في حالة يعلمها الشارع نفسه".

ليعيد ساويرس نشر التغريدة معلقا عليها بالقول: "فيه حزب الكنبة، وفيه حزب ملناش دعوة، وفيه حزب اللي يحصل يحصل وفيه حزب كفاية الخراب بعد ثورة يناير..وفيه تويتر فيه أقلية من الأحرار المثقفين اللي حاسيين بالوضع وعايزين التغيير وبيحاربهم اللجان مدفوعة الأجر والمعرضين… والحل عند ربنا"، على حد تعبيره.

فيه حزب الكنبة و فيه حزب ملناش دعوة و فيه حزب اللي يحصل يحصل و فيه حزب كفاية الخراب بعد ثورة يناير و فيه حزب المعرضين و فيه تويتر فيه اقلية من الاحرار المثقفين اللي حاسيين بالوضع و عايزين التغيير و بيحاربهم اللجان مدفوعة الأجر و المعرضين… و الحل عند ربنا 🙏 https://t.co/3eOhX23R8q — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 15, 2023

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع منشور ساوريس، حيث كتب أحدهم معلقا: "وهل لدينا أحزاب حقيقيه في مصر؟". ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "لا".

هذا وتوجه حساب لرجل الأعمال المصري بالقول: " وأنت بقى يا نجيب المثقف اللي خايف على وضع البلد صح؟"، ليرد ساويرس عليها قائلا:" صح".

فيما علق ناشط ثالث قائلا: " ونسيت أهم حزب، حزب خلينا في حالنا"، فرد عليه رجال الأعمال المصري قائلا: "ما هو ده نفسه بتاع اللي يحصل، يحصل".

ما هو ده نفسه بتاع اللي يحصل يحصل .. https://t.co/sA9KDXtyS3 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 15, 2023

المصدر: RT