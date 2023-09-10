ملياردير مصري يوجه رسالة ساخرة لأبي أحمد بعد إعلانه انجاز المهمة والملء الرابع لـ"النهضة"

سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، بعد إعلان الأخير، اليوم الأحد، الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، وفقا للخطط الموضوعة له.

وكتب ساويرس، في رسالة وجهها لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد عبر حسابه على منصة x (تويتر سابقا): "يا تري فيه ملء خامس.. ولا شرقتوا خلاص"، وأرفقها برمز الوجه المبتسم، للسخرية من هذا الأمر.

يا تري فيه ملء خامس .. و لا شرقتوا خلاص 😂 https://t.co/ysYoyuoBty — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 10, 2023

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، اليوم، عن نجاح بلاده في إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي، دون الاتفاق أو الرجوع لدولتي المصب مصر والسودان.

وكتب أبي أحمد كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الجهود التعاونية أتمت الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الأسبوع الماضي، أن الملء الرابع لسد النهضة يتم وفقا للخطط الموضوعة له، مؤكدا أن إثيوبيا تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أن إثيوبيا لم تظهر أي تفاهم للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية سد النهضة، وذلك عقب مفاوضات القاهرة التي عقدت بشأن سد النهضة، الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

وأعلنت مصر أن جولة المفاوضات التي اختتمت أواخر الشهر الماضي في القاهرة بخصوص سد النهضة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.

المصدر: بوابة فيتو