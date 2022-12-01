إعلامي مصري مشهور يعلق على منع الأجانب من شرب الخمر في قطر وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك

قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، إن منع الأجانب من شرب الخمور في قطر يُعد مخالفة للشريعة الإسلامية.

وأضاف عيسى عبر قناة "القاهرة والناس" أن "فتاوي المذاهب كلها تقول إن من حق أهل الكتاب صناعة الخمر والبيع والشراء وشرب الخمور في الدول الإسلامية، ومن حقهم تربية الخنازير وأكلها وذبحها وشرائها وبيعها في الدول الإسلامية وسيدنا عمر ابن الخطاب كان يأخذ ضرائب على الخمور".

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وأشار عيسى إلى أن قطر وعدت باحترام قيم من يحضروا كأس العالم، وعلق على ذلك بالقول إن أولئك عندما جاؤوا إلى قطر "قالوا لهم احترموا قيمنا العربية".

ووصف عيسى ما يحدث في قطر بأنه لا علاقة له بالشريعة، قائلا إن "الشريعة الإسلامية تضمن لكل أجنبي على أرض الدوحة الآن أن يشرب خمرا".

المصدر: "القاهرة 24"