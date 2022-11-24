داعية إسلامي مشهور في مصر يسخر من دعوة قطر للإسلام في كأس العالم ومنع الخمر

سخر القيادي البارز في الدعوة السلفية، ياسر برهامي، من الحديث حول دعوة قطر للإسلام في كأس العالم، قائلا: "واسعة شوية".

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وأضاف في فيديو نشر من الدعوة السلفية بعنوان "تعليقا على المظاهر الدينية في كأس العالم"، أن بطولة كأس العالم في قطر يوجد فيها منكرات أخطرها هي إلهاء العالم، متابعا: "كنت خايف أجي ألقي الدرس النهاردة على النصف لقيته على التلتين".

وحذر ياسر برهامي من الانشغال بمباريات بطولة كأس العالم، لأنه يعتبر انحرافًا بالغًا وهناك أخوة وأخوات يشجعون فرقًا بل ويحزنون عند خسارتها، موضحًا أن هناك منكرات أخرى مثل التعصب والنزاعات الجاهلية، وكذلك إحياء محبة الكفار لأنهم يلعبون لعبة حلوة.

وأشار برهامي إلى أن منع قطر للخمر ليس حدثًا غير مسبوق، ولكن يجري في مختلف ملاعب العالم، معقبا: "عشان محدش يسكر ويتجن في الملعب"، لافتا إلى أن قطر بها أماكن تقدم الخمر مثل الفنادق وأماكن الرقص والموسيقى.

وتابع: نت في مؤتمر متعلق بأمور سياسية قبل عشر سنوات، وكنت في الشيراتون وكانوا يقدمون الخمور وكذلك شركة الطيران القطرية تقدم خمورًا، قلت لهم أنتم مش دولة إسلامية، قالولي اكتب الكلام دا وهنبعته لإدارة الشركة".

واستكمل القيادي السلفي البارز: "كل مظهر إسلامي نفرح به، ولكن مش هنقول كأس العالم نصر عظيم، وفتح كبير للعالم للإسلامي".

المصدر: القاهرة 24