علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور السيسي افتتاح كأس العالم

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على استضافة قطر لبطولة كأس العالم، وتحدث عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح البطولة.

نجاح كبير نفتخر به جميعا بإستضافة أول مونديال على أرض عربية ،قطر؛ لكن لن ننسى انها ركبت موجة الخريف العربى وتبنت مشروعاً هداماً لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأى العام عبر أعلامها ودورها فى دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذاً لهم بعد هروبهم كما تورطت فى قضية التخابر .حفظ الله مصر — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 20, 2022

إقرأ المزيد

وقال علاء مبارك عبر حسابه على تويتر: "نجاح كبير نفتخر به جميعا باستضافة أول مونديال على أرض عربية، قطر؛ لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربي"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة دول في المنطقة وعُرفت باسم "الربيع العربي".

وأضاف علاء مبارك أن قطر "تبنت مشروعا هداما لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عبر إعلامها ودورها في دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذا لهم بعد هروبهم كما تورطت في قضية التخابر"، على حد قوله.

بالعكس بطولة رياضية عالمية و لأول مرة تقام على أرض دولة عربية و حضور الرئيس مهم خاصة فى تواجد كثير من الرؤساء وهذه فرصة ربما لعقد بعض اللقاءات . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 21, 2022

وقال أحد المعلقين على تغريدة علاء مبارك: "هذا صحيح مائة بالمائة وكان لزاما على الرئيس المصري عدم الحضور".

ورد علاء مبارك قائلا: "بالعكس بطولة رياضية عالمية ولأول مرة تقام على أرض دولة عربية، وحضور الرئيس مهم خاصة في تواجد كثير من الرؤساء وهذه فرصة ربما لعقد بعض اللقاءات".

المصدر: RT