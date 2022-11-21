 
مباشر
عاجل
7 منتخبات أوروبية تعدل عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين في مونديال قطر

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور السيسي افتتاح كأس العالم

أخبار العالم العربي

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور السيسي افتتاح كأس العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7vm

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على استضافة قطر لبطولة كأس العالم، وتحدث عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح البطولة.

إقرأ المزيد
بحضور الشيخ تميم.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر (صورة)
بحضور الشيخ تميم.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر (صورة)

وقال علاء مبارك عبر حسابه على تويتر: "نجاح كبير نفتخر به جميعا باستضافة أول مونديال على أرض عربية، قطر؛ لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربي"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة دول في المنطقة وعُرفت باسم "الربيع العربي".

وأضاف علاء مبارك أن قطر "تبنت مشروعا هداما لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عبر إعلامها ودورها في دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذا لهم بعد هروبهم كما تورطت في قضية التخابر"، على حد قوله.

وقال أحد المعلقين على تغريدة علاء مبارك: "هذا صحيح مائة بالمائة وكان لزاما على الرئيس المصري عدم الحضور".

ورد علاء مبارك قائلا: "بالعكس بطولة رياضية عالمية ولأول مرة تقام على أرض دولة عربية، وحضور الرئيس مهم خاصة في تواجد كثير من الرؤساء وهذه فرصة ربما لعقد بعض اللقاءات".

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا