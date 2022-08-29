بعد طلب المساعدة.. وزير العمل الأردني يزور محل شاورما معرض للإغلاق

زار وزير العمل الأردني نايف استيتية مطعم شاورما يقع في جنوبي العاصمة عمان، بعد أن طلبت ابنة صاحب المحل إنقاذ مطعم والدها الذي تردت أحواله مؤخرا.

وكانت الفتاة ناشدت عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، دعم والدها الذي قرر فتح مطعم للشاورما بعد أن رفضت المحلات تشغيله بسبب سنه، رغم أنه يعمل في المجال منذ عام 2003.



وأكد استيتية أن المطعم يقدم الخبرات للشباب الأردني، وهو "داعم لنفسه بنفسه".

المصدر: "عمون"