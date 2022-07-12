ضجة في مصر بعد واقعة ذبح الأحصنة وإطعامها للمواطنين

تقدم برلماني في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء حول واقعة ذبح الأحصنة في منطقة الخصوص وتوزيع لحومها على المطاعم.

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وقال النائب في الطلب: "أين بقية المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية من مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمثل خطرا داهما على صحة المواطنين، مطالبًا الحكومة تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التفتيش على مختلف محلات الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأكل داخل المطاعم".

وكانت الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية بصفة عامة والطب البيطري، ومباحث قسم شرطة الخصوص والتموين بصفة خاصة، نجحت في ضبط محل جزارة في مدينة الخصوص يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على محال بيع الأكلات التيك أواي، والوجبات الجاهزة في بعض المناطق في القليوبية والقاهرة، أيضا بيعها على أنها كفتة في مدينة الخصوص وتم التحفظ على المحل، حيث تم ضبط حصان مذبوح و4 آخرين جاهزة للذبح، وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط صاحب المحل وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما طالب البرلماني من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف جميع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية القيام بدورهم؛ للتأكد من سلامة عمل المجازر وأن عمليات ذبح المواشي تتم طبقا للقانون وأنه لا تتم عمليات ذبح للحمير الأحصنة والكلاب، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة والتعاون مع باقي الأجهزة المختصة؛ لعمل قائمة سوداء تضم أسماء جميع المحلات والمطاعم المخالفة ونشرها بمختلف وسائل الإعلام لفضحهم أمام الرأي العام.

المصدر: القاهرة 24