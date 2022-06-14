لماذا اعتبرت جنيفير لوبيز أن وقوفها إلى جانب شاكيرا أسوأ فكرة في العالم؟

أثارت تعليقات النجمة العالمية جينفير لوبيز في الفيلم الوثائقي Halftime حول مشاركتها تقديم عرض Super Bowl 2020 مع النجمة شاكيرا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبرت لوبيز أن خطة وجود نجمين رئيسيين في Super Bowl 2020، "هي أسوء فكرة في العالم".

ووفقا لـ Entertainment Weekly قالت لوبيز هذه هي أسوأ فكرة في العالم أن يقوم شخصان بإحياء الحفل، كان ينبغي أن يمنحونا 20 دقيقة لكل واحدة مننا هذا ما كان يجب عليهم فعله".

وأوضح مدير أعمال لوبيز: "عادة ما يكون لديك عنوان رئيسي واحد في Super Bowl هذا العنوان الرئيسي يبني عرضا، وإذا اختاروا استقبال ضيوف آخرين فهذا اختيارهم، لقد كانت إهانة أن تقول إنك بحاجة إلى اثنين من اللاتينيات للقيام بالمهمة التي قام بها فنان واحد تاريخيا".

ولم تستهدف لوبيز في تصريحاتها وجود النجمة شاكيرا بشكل واضح، ورغم ذلك تم إثارة حملة انتقادات واسعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصريحاتها واعتبر البعض أنها بمثابة إهانة للنجمة شاكيرا.

المصدر:complex