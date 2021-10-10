كيم كاردشيان تسخر من تقارير ترشحها للرئاسة وتكشف عن "سبب" طلاقها

علقت النجمة الأمريكية، كيم كاردشيان، على تقارير بشأن خوض المنافسة في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية بطريقة ساخرة.

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وخلال برنامج "Saturday Night Live"، توجهت كيم كاردشيان للجمهور قائلة: "أنا هنا في البرنامج لكي أعلن"، ثم توقفت ثواني وأكملت: "أنا أمزح، لا يمكن أن يكون لدينا 3 سياسيين فاشلين في عائلة واحدة"، حيث أن طليقها، مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، كان قد ترشح للرئاسة في 2020، كما كان زوج والدتها السابق، المتحول جنسيا، كايتلين جينر، قد أعلن العام الحالي ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

في حين أنها كانت قد وجهت انتقادات لخوض زوجها السابق، الترشح للرئاسة، موضحة أنها لا تدعم هذه الفكرة.

وعن زوجها، قالت نجمة تلفزيون الواقع: "لقد تزوجت أفضل مغني راب في التاريخ، وأغنى رجل من ذوي البشرة السمراء في أمريكا".

وأضافت: "هو عبقري شرعي موهوب، ولقد منحني 4 أطفال رائعين، وعندما طلقته عليكم أن تعرفوا أن الأمر يتعلق بشيء واحد: شخصيته"، ممازحة الجمهور.

المصدر: "Saturday Night Live"