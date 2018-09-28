مقاتلات "سو-34" تشتبك مع طائرات العدو المفترض في طبقة الستراتوسفير

نفذت أطقم قاذفات "سو-34" التابعة للدائرة العسكرية الشرقية الروسية تحليقات جوية في طبقة الستراتوسفير، وتدربت خلالها على التحليق البهلواني وفنون الاشتباك الجوي.

وقال المكتب الصحفي للدائرة العسكرية المذكورة في بيان له اليوم، إن الطائرات انطلقت من قواعدها في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي وخلال المهمة، تدرب الطيارون على التحليقات البهلوانية والقتال الجوي ضد الخصم المفترض.

وطبقة الستراتوسفير، هي أحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض، تبدأ حدودها على ارتفاع 11 كيلومترا وتنتهي على ارتفاع 50 كيلومترا.

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وتجتاز الطائرة حدود سرعة الصوت، عندما تطير بسرعة تزيد على 1.23 ألف كيلومتر في الساعة.

وتدل الخصائص الفنية لطائرات "سو-34" على أن سرعتها القصوى قرب الأرض تبلغ 1.4 ألف كيلومتر في الساعة، وعلى الارتفاعات العالية تصل إلى 1.9 ألف كيلومتر في الساعة.

المصدر: نوفوستي