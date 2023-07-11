زاخاروفا: ما ينشر عن مفاوضات لافروف المزعومة مع الأمريكيين دليل على استسلام واشنطن الأخلاقي

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نشر التقارير عن المفاوضات السرية المزعومة لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، مع الأمريكيين دليل على "استسلام واشنطن الأخلاقي".

وقالت زاخاروفا في حديث للقناة الروسية الأولى، يوم الاثنين، إن "هذا يدل على استسلامهم الأخلاقي المطلق برأيي. وعلى خلفية تدهور نظام كييف، الذي لا يعرف ماذا يفعل ليسمعه من خلقوه، ليقول لهم إنه لن يكون هناك أي شيء إن لم يزودوه بدفعة جديدة من الأسلحة والأموال، فهذه خسارة كبيرة لهم".

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وأضافت أن نشر الولايات المتحدة للأكاذيب عن المفاوضات بين موسكو ومسؤولين أمريكيين ضرورية "لإثارة ضجة لا علاقة لها بالواقع حول رغبة روسيا المزعومة في إطلاق مسار ثاني أو ثالث من المفاوضات".

وأكدت أن "هذه المكيدة تتطلب اهتماما كبيرا، وهي لم تنته، بل ستتصاعد".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية، زعمت فيه أن مسؤولين أمريكيين من الدبلوماسيين المخضرمين السابقين، أجروا "مفاوضات سرية" حول آفاق السلام في أوكرانيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي