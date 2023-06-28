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الحكومة الروسية تقرّ استراتيجية لتطوير المسيّرات

أخبار روسيا

الحكومة الروسية تقرّ استراتيجية لتطوير المسيّرات
Globallookpress Julian Stratenschultedpa
صورة أرشيفية
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وافقت الحكومة الروسية على استراتيجية لتطوير الطائرات المسيّرة في روسيا حتى عام 2030.

وجاء في بيان الحكومة أن استخدام الطائرات المسيرة في قطاع الطاقة ساعد على توفير الوقت اللازم لفحص شبكات إلى عشرين في المئة، مما ضاعف الوقاية من مخاطر الحوادث في الشبكات بثماني مرات.

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وتهدف الاستراتيجية لتحفيز الطلب على المسيرات المحلية وتطويرها وإنتاجها على نطاق واسع، وإنشاء مراكز إنتاج كبيرة لصناعة المسيرات وإدخال التقنيات الجديدة عليها، وتطوير البنية التحتية وبناء المطارات ومهابط المروحيات المسيرة وموانئ الطائرات المسيرة.

وتشير استراتيجية الحكومة إلى أن الطائرات المسيرة ستشهد استخداما كبيرا في قطاعات الزراعة، والإشراف على أعمال البناء، وإنشاء وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المكانية، ونقل البضائع إلى المناطق النائية.

وسيتجاوز الحجم الإجمالي لسوق المسيرات في روسيا هذا العام، 50 مليار روبل (580 مليون دولار).

المصدر: نوفوستي

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