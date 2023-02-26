مدفيديف: الغرب مسكون بأوهام خطيرة خاسرة لتدمير روسيا كما فعلوا مع الاتحاد السوفيتي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الغرب لا يزال يتغذى بوهم خطير مفاده أنه فكك الاتحاد السوفيتي دون طلقة واحدة، وأنه قادر على جعل روسيا تنهار دون أن يدفع ثمن ذلك.

وأكد مدفيديف في مقال نشرته صحيفة "إزفستيا"، أنّ هذه الأوهام الخطيرة لن تنجح كما منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

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وأضاف أن "الذي أوصل إلى إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي الهستيريا المجنونة التي تملّكت الغرب ورغبته الجامحة في تمزيق روسيا، مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أن أي إمبراطورية تنهار تدفن نصف العالم تحت أنقاضها، أو حتى أكثر".

وكتب: "يبدو أن الذين "تخلصوا" من الاتحاد السوفيتي لا يريدون فهم ذلك، وهم الآن يحاولون التخلص من روسيا. تتملّكهم الأوهام بأنهم، هم من قضوا على الاتحاد السوفيتي، وسيكونون قادرين الآن على تصفية حساباتهم مع روسيا دون مشاكل لأنفسهم".

وختم: "هذه مفاهيم خاطئة وخطيرة للغاية. يعتقدون واهمين في الغرب بأنهم سيتمكنون من تصفية حساباتهم مع روسيا، بقتل الآلاف في النزاع".

المصدر: نوفوستي