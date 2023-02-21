بوتين: هزيمة روسيا في ساحة المعركة مستحيلة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن هزيمة روسيا في ساحة المعركة مستحيلة، منوها بأنه سيتم التعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع في أوكرانيا إلى مواجهة عالمية.

وقال الرئيس الروسي خلال كلمته أمام الجمعية الفيدرالية: "ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إنه يعني إنهاءنا وبشكل نهائي وللأبد. أي أنهم يعتزمون نقل الصراع المحلي إلى مرحلة مواجهة عالمية. هذا الذي نفهمه من كل هذا وسنرد وفقا لذلك، لأنه في هذه الحالة نحن نتحدث بالفعل عن وجود بلدنا. لكنهم أيضا يدركون ولا يمكنهم أن يتجاهلوا أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة "، منوها بأن روسيا تفهم وتعي أهداف الغرب وسيتم الرد عليهم وفقا لذلك.

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وأضاف الرئيس الروسي: "النخب الغربية لا تخفي أهدافها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.. يريد الغرب جعل المواجهة عالمية".

ولفت الرئيس بوتين إلى أن الدول الغربية تريد نقل الصراع المحلي في أوكرانيا إلى مرحلة أكبر. وقال في الوقت نفسه إن مسؤولية التحريض على المواجهة والضحايا تقع على عاتق الغرب ونظام كييف.

كما وصف الرئيس بوتين أوكرانيا بأنها مستعبدة من قبل الغرب، قائلا: "كانت الدول الغربية تعد كييف لحرب كبيرة.. دربوا ضباطا من الكتائب (النازية) الأوكرانية وقاموا أيضا بتزويدهم بالأسلحة".

وتابع قائلا: "الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب. كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا".

وأضاف الرئيس الروسي، "نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري.

المصدر: RT