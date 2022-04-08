بوتين ينضم إلى آلاف المشاركين في وداع جيرينوفسكي

تقام في موسكو اليوم الجمعة مراسم جنازة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

أدى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل صلاة الجنازة على السياسي الراحل في كاتدرائية المسيح المخلص، ثم أقيمت في في مقر النقابات (مبنى تاريخي يعود إلى القرن الـ18 وسط موسكو)، مراسم وداع جينيروفسكي.

وجاء الرئيس فلاديمير بوتين إلى مقر النقابات بإكليل من الزهور لوداع زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الراحل.

وشارك حرس شرف من عناصر للفوج الرئاسي في مراسم وداع جيرينوفسكي، بينما شكل المواطنون الراغبون في وداعه طابورا طويلا أمام مقر النقابات.

وسيواري جيرينوفسكي الثرى في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو.

المصدر: وكالات