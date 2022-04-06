وفاة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي

توفي فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أفاد رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فلاديمير فولودين اليوم الأربعاء.

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وجاء إعلان فولودين عن وفاة جيرينوفسكي خلال اجتماع للغرفة السفلى من البرلمان الروسي

وكتب فولودين على قناته في "تيليغرام" أن جيرينوفسكي الذي ترأس الكتلة النيابية لحزبه في مجلس الدوما، كان سياسيا بارزا ذا "يفهم عالمنا فهما عميقا ويتمتع بقدرة كبيرة على التنبؤ".

وأشار إلى أبعاد شخصية جيرينوفسكي الذي لا يمكن تصور تاريخ تطور النظام السياسي في روسيا المعاصرة من دونه".

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وفي 2 مارس تم وضع جيرينوفسكي في المستشفى بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا، ومنذئذ خاض زعيم الليبراليين الديمقراطيين صراعا طويلا مع مضاعفات المرض، وذلك وسط إصدار ممثلي حزبه تصريحات متكررة حول تماثله للشفاء، إضافة إلى ورود خبر خطأ عن وفاته أواخر الشهر الماضي.

ولد فلاديمير جيرينوفسكي في 25 أبريل 1946 في عاصمة كازاخستان السوفيتية ألما أتا، وكان نائبا في مجلس الدوما بكل تشكيلاته اعتبارا من 12 ديسمبر 1993. وترشح لرئاسة روسيا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في أعوام 1991 و1996 و2000 و2008 و2012 و2018.

المصدر: وسائل إعلام