الحزب "الليبرالي الديمقراطي" الروسي يعين خلفا لجيرينوفسكي

أكد الحزب "الليبرالي الديمقراطي" في الدوما، تعيين النائب أليكسي ديدينكو بالإجماع خلفا لرئيسه فلاديمير جيرينوفسكي في المكتب المركزي للحزب.

ونشر الحزب على صفحته على "تيليغرام"، أن "المجلس الأعلى للحزب الليبرالي الديمقراطي قرر بالإجماع تعيين نائب الدوما عن الحزب أليكسي ديدينكو كنائب أول لرئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا".

وأشار، إلى أنه "تم اتخاذ القرار فيما يتعلق ببدء الاستعدادات ليوم تصويت واحد ولتعزيز عمل جميع هيئات الحزب وأقسامها الهيكلية وفقا لميثاقها الداخلي".

من جهتها، كتبت صحيفة "فيدوموستي" في وقت سابق، أنه "في حالة المرض الطويل لفلاديمير جيرينوفسكي، تتم مناقشة خلفائه المحتملين لزعامة الحزب، ومن بينهم حاكم مقاطعة خاباروفسك ميخائيل ديجتياريف، ونائبا الدوما أندريه لوغوفوي، وأليكسي ديدينكو".

وديدينكو من مواليد عام 1983، أنهى تعليمه العالي في جامعة تومسك الروسية في ذات المقاطعة، وحصل في عام 2015 على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من المركز التربوي والعلمي لبناء الدولة والتدريب الإداري بجامعة موسكو الحكومية.

شغل منذ العام 2016 منصب رئيس لجنة الدوما المعنية بالهيكل الاتحادي وقضايا الحكم الذاتي المحلي، ويشغل منصب نائب رئيس الحزب "الليبرالي الديمقراطي" منذ ذاك الحين.

متزوج ولديه ابنتان.

المصدر: "نوفوستي"