رئيس "الدوما" الروسي ينصح سيناتورا نشر خبرا مضللا عن وفاة جيرينوفسكي بالاستقالة

دعا رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين السيناتور ألكسندر برونوشكين للاستقالة بعدما نشر خبرا زائفا عن وفاة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي.

جاء ذلك بعدما نفى فولودين في وقت سابق اليوم صحة تصريح برونوشكين السيناتور عن حزب جيرينوفسكي، فيما أكد كل من وزارة الصحة والحزب الليبرالي الديمقراطي أن جيرينوفسكي على قيد الحياة، بخلاف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الروسية.

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وخاطب فولودين عبر قناته في "تلغرام" "ممثلي وسائل الإعلام التي روجت لمعلومات مضللة عن جيرينوفسكي"، ودعاها لحذف الأخبار الزائفة وتمني الشفاء العاجل لجيرينوفسكي "إذا كان لديكم الضمير".

وتابع: "أما السيناتور الذي شارك في نشر المعلومات الزائفة، فأنصحه بالتخلي عن مقعده".

وكان برونوشكين قد حذف تصريحه بشأن وفاة جيرينوفسكي بعد قليل من نشره عبر قناته في تلغرام في وقت سابق اليوم، وكتب في منشور جديد: "أعتذر عن نشر قناتي لمعلومات لم يتم التحقق منها عن فلاديمير جيرينوفسكي. تم حذف المنشور، وسيحاسب المسؤولون عن صدوره".

المصدر: RT