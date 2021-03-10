ماذا أخذت الجائحة وماذا أعطت؟.. بيسكوف يجيب

صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، بأن جائحة الفيروس التاجي حرمت روسيا، مثل البلدان الأخرى، من فرصة التنمية المكثفة على مدار عام، وسيتعين تعويض هذا الركود مستقبلا.

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وفي حوار مع وكالة أنباء تاس في برنامج مكرس للذكرى الأولى للوباء، قال بيسكوف: "لقد حرمنا الوباء، مثل الجميع، من عام واحد في تنمية البلاد. لسوء الحظ نحن مثل جميع بلدان العالم، دفعت بنا الجائحة إلى الخلف بالنسبة للتنمية، وسيتعين علينا في المستقبل التعويض عن ذلك".

وأشار المتحدث الرئاسي الروسي إلى أن فيروس كورونا حرمه شخصيا من ثلاثة أسابيع كافح خلالها "كوفيد -19"، مضيفا في هذا الصدد قوله: "مع ذلك، كان من الأفضل لو لم تكن هذه الأسابيع الثلاثة في حياتي".

ولفت بيسكوف إلى أنه بسبب الوباء، فقد إلى حد كبير شكل العمل "الحي" المعتاد، والذي جاء في سياق مفهوم للجميع، مشيرا أيضا على المستوى الشخصي إلى أن الوباء حرمه "من فرصة التزلج على الجليد في مكان ما في الشتاء، ومرة ​​أخرى، أن أمضي بضعة أيام على الأقل في مكان ما في إجازة الصيف".

وردا على سؤال حول ما اكتسبه من الوباء، أجاب بيسكوف بأنه بسبب اصابته بفيروس كورونا، الذي عانى منه، تمكن من اكتساب مناعة ضد هذا الفيروس التاجي، مضيفا في هذا الشأن " للأسف، لا أحد يعرف حتى الآن، كم ستعمل هذه الحصانة ضد فيروس كورونا، وسوف ندرسها بالتجربة".

وخلص المتحدث باسم الكرملين إلى القول إن" الوباء ربما أعطاني المزيد من الوقت مع عائلتي وأطفالي، وهو أمر جيد".

المصدر: تاس