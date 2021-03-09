روسيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية أكتوبر الماضي

سجلت روسيا تراجعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغت آخر حصيلة 9455 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية وهي أقل حصيلة يومية منذ 2 أكتوبر الماضي.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 9931 شخصا، وتم تسجيل 339 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و342474 إصابة، تعافى منها 3 ملايين و932177 شخصا، فيما توفي 89809 أشخاص.

وتظهر الأرقام والبيانات الرسمية تحسن الوضع الوبائي في روسيا وتسجيل تراجع في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم مجانية بلقاح "سبوتنيك V" في مختلف أقاليم البلاد.

المصدر: RT