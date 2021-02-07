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زاخاروفا: اضطررنا إلى طرد دبلوماسيين من السويد وبولندا وألمانيا ردا على تدخلهم في شؤون روسيا

أخبار روسيا

زاخاروفا: اضطررنا إلى طرد دبلوماسيين من السويد وبولندا وألمانيا ردا على تدخلهم في شؤون روسيا
وزارة الخارجية الروسية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو اضطرت لطرد دبلوماسيين سويدي وبولندي وألماني ردا على تدخلهم في شؤون روسيا.

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التلفزيون الحكومي الروسي يبث لقطات توثق حضور دبلوماسيين غربيين لمظاهرات أنصار نافالني

وقالت زاخاروفا في برنامج متلفز، اليوم الأحد: "للأسف اضطررنا إلى اتخاذ تدابير، أجبرنا ببساطة على اتخاذها، ألا وهي طرد دبلوماسيين من ثلاث دول أوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن شاركوا بشكل مباشر في مظاهرات غير مرخصة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أخبرت، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو تعتبر دبلوماسيين سويديا وبولنديا وألمانيا شخصيات غير مرغوب فيها بسبب مشاركتهم في مظاهرات نظمها أنصار المعارض الروسي، أليكسي نافالني، جرت في موسكو وسان بطرسبورغ في 23 يناير.

واستدعت الخارجية الروسية ممثلي بعثات الدول الثلاث احتجاجا على تصرفاتهم باعتبارها تدخلا في شؤون روسيا الداخلية.

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روسيا تطرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا بسبب مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة
روسيا تطرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا بسبب مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة

وشهدت موسكو ومدن روسية أخرى، في 23 يناير، الموجة الأولى من مظاهرات نظمها أنصار المعارض الروسي، أليكسي نافالني، احتجاجا على احتجازه في مطار شيريميتيفو الدولي، فور عودته إلى روسيا من ألمانيا حيث تلقى العلاج بعد مزاعم بمحاولة تسميمه.

المصدر: "تاس"

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