بوتين يأمل برد فعل مرن من الاستخبارات الروسية على الوضع المتغير بالعالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل بأن تواصل الاستخبارات الخارجية الروسية، الاستجابة والتعامل بمرونة مع الوضع المتغير بشكل ديناميكي في العالم.

وأضاف بوتين، في كلمة أمام عناصر الاستخبارات الخارجية الروسية، التي تحتفل اليوم بمرور قرن على تأسيسها: "آمل أن تواصل الاستخبارات الخارجية، الاستجابة بمرونة للديناميات العالية للتغييرات في الوضع الدولي، والمشاركة بنشاط في تحديد وتحييد التهديدات المحتملة لروسيا".

وتابع الرئيس بوتين القول: "أتمنى النجاح لكل من يدافع عن روسيا وعن شعبنا، من التهديدات الخارجية والداخلية، ويعزز السيادة والمصالح الوطنية".

المصدر: تاس