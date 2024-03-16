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هجمات أوكرانية وسيبرانية..عجز غربي لإفشال الانتخابات الروسية

أخبار العالم

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن حضرت العديد من الأخبار والبيانات المزيفة عشية الانتخابات الرئاسية الروسية وخلالها في محاولة لتخويف المواطنين..

مؤكدة أن الغرب استخدم كل الأساليب الممكنة لتعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية ليس في يوم الاقتراع فحسب بل قبل عام من موعد الانتخابات.. وأن وعي المواطنين الروس ووحدتهم أفشل كل الجهود الغربية وهو يثير حسب زاخاروفا حالة من الغيض والحنق في الأوساط الغربية..
وزارة الدفاع الروسية أعلنت في اليوم الثاني من الاقتراع أن قواتها أحبطت محاولاتِ مجموعاتٍ تخريبية أوكرانية التسللَ عبر الحدود إلى مقاطعة بيلغورود غربي البلاد .. في ثاني محاولة من نوعها عقب صد هجوم مشابه في اليوم الأول من الاقتراع طال مقاطعتي كورسك وبيلغورد..
كما أعلن مدير شركة "روس تيليكوم" الروسية للاتصالات تعرض منظومة الانتخاب الروسية لأكثر من 90 ألف هجوم سيبراني من أوروبا وأمريكا الشمالية في اليوم الأول للانتخابات.. فما دلالات الهجوم الغربي الواسع على الانتخابات الرئاسية الروسية ؟ وما تأثيرها على سير العملية الانتخابية؟

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..