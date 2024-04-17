ماكرون والتبعية لواشنطن.. فرنسا تساعد إسرائيل بصد هجوم إيران

الدبلوماسية الفرنسية تأخذ منحى تصعيديا وتجعل من التخلي عن الحياد التقليدي تجاه أهم القضايا الساخنة خيارا سياسيا..

سياسة أسقطت باريس خلالها العديد من الأعراف الدبلوماسية والخطوط الحمر، يحيد الإليزيه عن أهم مبادئ الدبلوماسية الفرنسية والتي كان عمودها الالتزام بخط مستقل وسطي ووسيط بين الكتل في العالم ومصدر ثقل سياسي واقتصادي يضمحل كل هذا ليصبح عنوان السياسة الخارجية الفرنسية هو السير خلف واشنطن بدعوى التحالفات..

فما تداعيات سياسات باريس في عهد ماكرون على دور فرنسا ووزنها السياسي والاقتصادي العالم؟ وما أفق سياسات الأوروبيين في ظل اصطفافهم خلف واشنطن؟

ضيف حلقة استوديو باريس الكاتب في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، ورئيس تحرير مجلة آغورا والبورصة اليوم، فيليب بيشاد.

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