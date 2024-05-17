مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على الحدود اللبنانية السورية (فيديو+صور)

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة المصنع- مجدل عنجر عند الحدود اللبنانية-السورية والمعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتيل وإصابة آخر.

وأفادت مراسلة RT بمقتل شخص وجرح آخر في الغارة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، في حين ينفذ "حزب الله" اللبناني عمليات عسكرية تستهدف مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية.

المصدر: RT