خبير: أوروبا ستحرق غاباتها عوض الغاز الروسي

تاريخ النشر:06.10.2022 | 18:39 GMT | أخبار العالم
الخبير النفطي حمزة الجواهري يرسم صورة قاتمة لبلدان أوروبا على خلفية أزمة الطاقة.
ذكرت أنباء أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى جمهورية التشيك يوم الأربعاء بدعوة رسمية، قطع زيارته التي كانت مقررة لثلاثة أيام قبل الموعد المحدد وغادر براغ بنفس اليوم.
رفعت شركة الطاقة السعودية "أرامكو" أسعار بيع النفط للولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقبل، وخفضتها لأوروبا فيما أبقتها كما هي لآسيا، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ".
وسط مزاعم متزايدة، لاسيما في الإعلام الغربي، بشأن "الهجوم النووي الروسي المحتمل" على أوكرانيا، تتخذ ردود أفعال سكان كييف على "التهديد النووي" أشكالا غريبة تصل إلى حد العبثية.
رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال مراسل وكالة "رويترز"، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع "أوبك +" في فيينا.
أفاد مصدر مطلع لـRT بأن الزيارة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للتشيك الأربعاء، تمت حسب الجدول المتوافق عليه من الطرفين.
استشهد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بإحدى المسرحيات في معرض تعليقه على إعلان مجموعة "أوبك+" قرارها بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
تمكنت قوات الجيش المصري في يوم 6 أكتوبر عام 1973، من توجيه أول ضربة جوية لإسرائيل في الحرب التي دامت 6 أيام محققة انتصارا كبيرا للجيش المصري على إسرائيل في سيناء.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة "جى فى" للتنمية في مصر شريف حمودة، إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية "طربول" بلغت 3 مليارات دولار.
أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حقيقة ما يتم تداوله من تكهنات عن الأثر لقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط.
قالت شرطة الأمن السويدية (SAPO)، إن الشكوك ازدادت حول حدوث عمل تخريبي استهدف خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي-1"، و"السيل الشمالي-2"، وذلك بعد إنجاز تفتيش مسرح الجريمة.
أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تأتي بمثابة "الإجراء المضاد" للمناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.
قدم تطبيق "واتس آب" العام الماضي، خيارا جديدا يسمى "العرض لمرة واحدة" بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار "سناب شات" و"إنستغرام".
قررت بعض البنوك المصرية، رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، بينما لجأت بنوك أخرى لتقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة.
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك إلى 137.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 64.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار مجموعة "أوبك +" خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، وقال إنه "محبط جدا".
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريحا قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة".
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن محاولات ضرب أسس الدولة الروسية ستؤدي إلى انتقام حتمي من روسيا، ويجب أن تدرك الولايات المتحدة ذلك.
قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى روسيا بحيث تكون مناسبة للانضمام إلى الناتو.
قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، إن الصندوق لم يلغ أي قروض لمصر، مؤكدا أن القاهرة أكثر الدول التزاما بسداد القروض.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أنه نتيجة عمليات هجومية، تم تحرير بلدة زايتسيفو في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مقتل أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في المنطقة.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمناسبة ذكرى حرب "أكتوبر 1973" إنها فتحت أبواب السلام مع أعظم دولة عربية، في حين دعا رئيس الوزراء إلى الاستعداد لأي تهديد خارجي.
وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاءعلى مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة مهام في إطار "عملية درع كأس العالم" بدولة قطر لمدة 6 أشهر.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تعرضت سيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لـ"حادث" في واشنطن، دون أن يسفر عن إصابة أحد، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا لمصادر لم تكشف عن هويتها.
أقر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية ارتكبت خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية في الوقت المناسب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
كذب نشطاء النبأ الذي تم تداوله بخصوص وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مازحة بأن من يحرم روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي يستحق جائزة "نوبل" في الرياضيات.
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يخطط لإطلاق مهمة لتدريب الجيش الأوكراني في منتصف أكتوبر، لكنه أكد استعدادهم للسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة هناك
صرح السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، في تغريدة له على موقع "تويتر" بأن وقوف السعوديين "إلى جانب بوتين" ضد الولايات المتحدة الأمريكية هو "أمر مخيب للآمال".
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة على "تويتر" أمس الأربعاء، إن الروس يشكلون الأغلبية في عدد من المناطق الشرقية في أوكرانيا، وهم يفضلون العيش مع روسيا.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وقوع دبابة أوكرانية تقل جنودا في كمين نصبته القوات الروسية خلال مواجهات بمنطقة خاركوف في نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، أن زعيم حزب "الليكود" المعارض الرئيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، نقل إلى مستشفى في القدس مساء الأربعاء.
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قرار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط. قائلا إن إدارة البيت الأبيض تعتبر أن العرض في سوق الطاقة العالمية يجب أن يتناسب مع الطلب.
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، إنذارا بعد أن أطلقت الشمس توهجا شمسيا قويا في وقت متأخر من يوم الأحد.
أعلنت الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية التغذية الروسية، أن بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد، لأن عملية التجميد تدمر الفيتامينات التي تحتويها.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن، بعد طلبات واشنطن للدول الأخرى زيادة إنتاج النفط، مضيفا أن الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة العالم.
في الوقت الذي تنشغل في القوى العظمى بالحروب مع بعضها البعض، فإن الدول الأصغر تتمتع بحرية الحركة في الاتجاه الذي طالما رغبت في الذهاب نحوه.
رأى أندريه فيرنيكوف، وهو خبير مالي مستقل أن إقامة عملة احتياطية عالمية بديلة عن الدولار ستستغرق عقودا، مشيرا إلى أن الدولار قوي رغم سلبيته، إلا أن الثقة به لا تزال مرتفعة.
قررت الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب بـ "أمير الكبتاغون".
أعلن الطبيب الروسي أوليغ أباكوموف، أخصائي أمراض الرئة، أنه لا يوجد مفهوم "الإصابة بنزلة برد"، لأن من المستحيل أن يمرض المرء بسبب البرد فقط.
أعلنت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان صباح الخميس.
في بعض الأحيان قد يبدو الأمر وكأنك تسترجع شيئا حدث بالفعل. وهذه الظاهرة، المعروفة باسم "ديجا فو" (déjà vu)، حيرت الفلاسفة وأطباء الأعصاب لفترة طويلة جدا.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لسؤال طرح على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عما إذا كان خفض إنتاج النفط يستحق تعريض العلاقة الأمريكية السعودية للخطر.
قال مصدر في وزارة الدفاع في مولدوفا، إن حركة المعدات العسكرية في القسم الحدودي بين مولدوفا ورومانيا، ترتبط بمناورات مشتركة تشارك فيها قوات من مولدوفا ورومانيا وبريطانيا.
يخسر الجيش الأوكراني في هجماته الأخيرة بطريقة انتحارية، المئات من جنوده عند كل كيلومتر للتقدم بمناطق الجنوب وهو ما شكل نقطة تساؤل لدى المحللين العسكريين.
استبدل المعلق التونسي الشهير في شبكة "بي إن سبورتس"، عصام الشوالي، خلال تعليقه على مباراة تشيلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، لأسباب تقنية.
نشر موقع قناة العالم التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية فيديو يتضمن "اعترافات" لسيدة تدعى "سيسيل كولر"، وشريكها ويدعى "جاك باريس"، وصفا في الفيديو بأنهما "ضباط استخبارات فرنسية".
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد.
اعتبرت صحيفة "تليغراف" في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يشعر بالإهانة الشديدة بعد قرار دول "أوبك" وروسيا خفض إنتاج النفط بشكل حاد.
قال الكرملين إن تصريحات البنتاغون بشأن قدرة منظومات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" على توجيه ضربات لأهداف في شبه جزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
أعربت جينين بيرو المعلقة في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن اعتقادها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكما اتضح، "أحمق تام" على خلفية قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، إن "لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي".
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه يعارض مشاركة روسيا في التحقيق بعملية تخريب خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي1و2".
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يساهم في زيادة الوزن عن طريق زيادة الجوع وتقليل عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.
أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها "تمتلك القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها".
نقلت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول ثني أعضاء منظمة "أوبك +" عن قرار خفض حجم إنتاج النفط والمقرر عقد اجتماع بشأنه اليوم الأربعاء.
يمكن للأدوية التي تستخدم عادة لعلاج عشرات الملايين من الرجال من ضعف الانتصاب، أن تساعد في زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة لدى المصابين بأنواع معينة من السرطان.
قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في مصر اللواء سمير فرج، إنه في عام 1975 ناظر أرئيل شارون على قناة "بي بي سي".
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سوف تغير من وجهة إمداداتها نحو الدول التي تريد التعاون معها كرد على وضع سقف لأسعار النفط.
صرح السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، بأن تفجير أنابيب السيل الشمالي جرى من قبل وكالة الاستخبارات المركزية بموافقة المستشار الألماني أولاف شولتس.
أدى بشار الجعفري اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى روسيا.
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارا مفاجئا بإسناده إدارة إحدى المباريات في الدوري الأوروبي، للحكم بول فان بويكل، الذي أثارت قرارته جدلا واسعا في لقاء إنتر وبرشلونة، أمس.
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض مع الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، الحزمة الأولى من العقوبات ضد صربيا، التي تتلقى النفط الروسي عبر كرواتيا.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها القوات المسلحة شرف الوطن وكبريائه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه".
قالت صحيفة The Daily Mail، إن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أصبحت بطلة "الميمات" (meme) بعد كلمتها الأخيرة في مؤتمر حزب المحافظين.
صرح مسؤول هندي رفيع اليوم الخميس، بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بعد أن جرفت السيول عددا كبيرا من الأشخاص، كانوا يحتفلون بعيد هندوسي في ولاية البنغال الغربية.
علق أستاذ العلاقات الدولية في مصر حامد فارس، على المطالبات والدعوات الغربية ومنها دعوة مستشار الرئيس الأوكراني بضرورة نزع السلاح النووي من روسيا.
تحدثت قناة "تليغرام المعروفة Fighterbomber عن مميزات ومبدأ عمل قنبلة "أوداب – 500 بي" الفراغية الروسية
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسمع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلفظ "كلمة نابية" خلال تفقده منطقة متضررة من إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا.
قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس، إن الوزير بيني غانتس أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لكافة السيناريوهات.
صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن تحالف "أوبك +" يتخذ موقف تضامنيا مع روسيا من خلال اتخاذ قرار "خاطئ" بخفض إنتاج النفط في ذروة النزاع بأوكرانيا.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أثارت اهتمام المغردين.
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إنه تم التصدي للقوات الأوكرانية في هذه المقاطعة ووقف تقدمها عند خطوط الدفاع في الجزء الشمالي من المنطقة عند خطوط الدفاع.
أفاد مصدر عسكري سوري بأن اشتباكات اندلعت عقب إنزال جوي قامت به القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بالقرب من مدينة القامشلي.
اتهم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتضخيم أسعار الغاز في السوق، ووفقا للمسؤول فإن الدول الصديقة غالبا ما تلعب ضد برلين في سوق المحروقات.
قررت مجموعة أوبك بلاس تخفيض سقف إنتاجها النفطي بواقع مليونيْ برميل يوميا، مضيفة أن سبب الخفض هو عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن موسكو "تدرس كل الخيارات" لمعرفة أسباب الهجمات الإرهابية التي وقعت ضد خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي".
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بنجاة رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا من محاولة اغتيال في محافظة البصرة.
قال أوليغ تيابكين مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، إن مطالبة بولندا بتعويضات من روسيا عن الخسائر خلال الحرب العالمية الثانية، هي ضرب من الخيال السياسي.
بعد أن قدمت الدعاية الأوكرانية علبة من الأسنان الذهبية كـ "دليل على جرائم" القوات المسلحة الروسية، التي "تنزع تلك الأسنان من الموتى"، كشف مراسلو صحيفة "بيلد" سر هذا الافتراء.
علق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية حد 31 تريليون دولار.
ذكرت سلطات ولاية "شليسفيغ ــ هولشتاين" الفدرالية أن تسربا حدث في محطة غير نشطة للطاقة النووية في برونزبوتيل بألمانيا أثناء القيام بأعمال الصيانة على خط التفريغ في 28 سبتمبر.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن شعوره "بخيبة أمل" من قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي.
أعلنت طهران الإفراج عن نحو نصف معتقلي ما تصفها بـ "أعمال الشغب" الأخيرة، التي اندلعت إثر الإعلان عن وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها، وبعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي مواجهة الحقيقة والاعتراف بخيانة الحلفاء لها بشأن تفجيرات "السيل الشمالي".
ذكرت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن بيان ألمانيا وبولندا بشأن دفع تعويضات إلى كييف "غير أخلاقي".
زعم مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق، ديفيد بتريوس، أن واشنطن وحلفاءها في الناتو سيدمرون "قوات روسيا غير النووية في أوكرانيا"، في حال استخدام روسيا للأسلحة النووية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي-2" بصاروخ إسكندر في مطار فوزنيسينسك العسكري بمنطقة نيكولاييف.
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة منع الأمن الوطني الفلسطيني، القوات الإسرائيلية، من اقتحام منطقة "باب الزاوية".
قاطع محتجون من منظمة "السلام الأخضر" (Greenpeace ) اليوم الأربعاء أول خطاب ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء البريطانية أمام مؤتمر حزب المحافظين في مدينة برمنغهام.
دعا مواطنون ألمان لوقف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة المخابرات الأمريكية ترجح تورط ممثلين عن السلطات الأوكرانية في مقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا.
كتب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر صفحته في تلغرام أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأه بعيد ميلاده وأصدر أمرا بترقيته إلى رتبة فريق أول.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يأمر فيه بنقل إدارة محطة زبوروجيه النووية إلى روسيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإنتاج الصناعي الروسي، بعد أربعة أشهر من التراجع، عاد إلى مستوى العام الماضي.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول نهم أوكرانيا إلى استهلاك الصواريخ والقذائف الأمريكية.
تعرضت إحدى القنوات التلفزيونية البولندية لحرج شديد جراء خطأ تقني ارتكبه الصحفيون حيث وضعوا صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتحتها منصبه "رئيس أوكرانيا".
قال شيرزود أسدوف المتحدث باسم رئاسة أوزبكستان، إن رئيس بلاده شوكت ميرضائيف، وقع مرسوم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "أولي دارازالي دوستليك" (الصداقة من الدرجة العليا).
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