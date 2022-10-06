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خبير: أوروبا ستحرق غاباتها عوض الغاز الروسي

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الخبير النفطي حمزة الجواهري يرسم صورة قاتمة لبلدان أوروبا على خلفية أزمة الطاقة.

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