حزب الله وإسرائيل.. قواعد الاشتباك الحدودية تتمدد إلى العمق

ترتفع وتيرة الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتصل إلى العمق اللبناني. فبعد ساعات من استهداف مدينة بعلبك شمال شرق لبنان، تستهدف إسرائيل سيارة قرب الحدود السورية بمنطقة البقاع الغربي.

أمام حالة التصعيد الإسرائيلية مع لبنان لا تزال مفاوضات الدوحة والقاهرة عاجزة عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب رغم التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية تهدد سكان القطاع.. أمام هذا المشهد المعقد يعلن نتنياهو الاقتراب من شن عملية عسكرية في رفح من دون تأييد الإدارة الأمريكية. هذه المواضيع وغيرها نناقشها في حلقة استديو بيروت مع أمين سر لقاء "مستقلون من أجل لبنان" الدكتور رافي مادايان.

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