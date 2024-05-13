نصر الله يسخر من غالانت ويثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقطات من كلمة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وهو يسخر من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وفي مقطع الفيديو المتداول، قال حسن نصر الله: "يعني هو في واحد اسمه وزير دفاع بيفهم وفي براسه عقل، بيقول قبل شهر: "نحنا قضينا على نصف مقاتلي "حزب الله" والنصف الآخر مختبئ".. هلأ كنت قول عنه إنه "مسطّل" (مسطول) والآن أقول عنه إنه مستهبل ومكتّر".

وتساء نصر الله ساخرا: "هل جبهة لبنان في شمالكم تقول ذلك يا غالانت؟"

غالانت مسطّل ومستهبل ومكتر😋🤣



وفي لبنانيين مسطلين معه يا سيّد😆 pic.twitter.com/6SJn1I1Pes — دقيق (@da2eee2) May 13, 2024

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو وتصريح نصر الله، حيث تداولوه بشكل كبير على المنصة، مستهزئين بغالانت.

#السيد_حسن_نصرالله مخاطبا وزير دفاع العدو الصهيوني غالانت:



"وزير الدفاع الاسرائيلي مستهبل ومكتّر."



كان مسطل صار اهبل😂 pic.twitter.com/gIHbh3Npdn — 🇧🇭 بحرانية 🇵🇸 (@Bahrainya313) May 13, 2024

"كان مسطل صار مستهبل ومكتر"..



هكذا سخر السيد حسن نصر الله من تصريح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت 👇



pic.twitter.com/6nO0uzCDOj — حيدر الموسوي (@hayderalmoosawy) May 13, 2024

وفي شهر أبريل الماضي، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية، إن "حوالي نصف قادة حزب الله الميدانيين في جنوب لبنان تمت تصفيتهم، وإن الفترة القادمة ستكون حاسمة".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين اعترف بإصابة 4 من عناصره جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان باتجاه ثكنة "يفتاح" قرب الحدود.

المصدر: RT