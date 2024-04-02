بطاريات مركبات المريخ تُستخدم في الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

قال المدير العام لمركز الحلول المتكاملة للطائرات المسيرة، دميتري كوزياكين، إن الخبراء الروس اكتشفوا البطاريات التي تستخدمها وكالة ناسا في برنامج الطيران إلى المريخ في طائرات أوكرانية مسيرة تم الاستيلاء عليها؛ وأشار إلى أن أولى هذه الطائرات المسيرة تم تجميعها من قبل القوات الأوكرانية بمساعدة متخصصين أميركيين. ووفقًا لـ كوزياكين، تم تركيب البطاريات، تحسبا لاستخدام طائرات FPV المسيرة في درجات حرارة تحت الصفر.

وفي الصدد، قال العقيد البحري الاحتياط فاسيلي دانديكين:

“الطائرات المسيرة، حتى لو تم تجميعها في أوكرانيا، يجري تجميعها حصريًا من قطع شمال أطلسية (ناتوية) أو أميركية أو بريطانية أو فرنسية. من المحتمل أن يستخدم الأميركيون الحلول التقنية الفضائية لزيادة مدى الضربات ودقتها. ليس سرًا أن العديد من الاختراقات المختلفة التي تحققت على الأرض حدثت، على وجه التحديد، بعد استكشاف الفضاء".

وقد نقل موقع Lenta.ru عن دانديكين قوله: "إنها إنجازات كبيرة في كل من الصناعة المدنية والعسكرية".

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