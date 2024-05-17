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غروسي يأمل بمواصلة مناقشة مسألة محطة زابوروجيه مع بوتين

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غروسي يأمل بمواصلة مناقشة مسألة محطة زابوروجيه مع بوتين
Sputnik
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه يتوقع مواصلة مناقشة مسألة محطة زابوروجيه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الحوار "ضروري ولا بديل عنه".

وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، قائلا: "من الواضح أن الحوار ضروري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يحتاج إلى الاستمرار، فهو يحتوي على بعض الجوانب السرية، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المهمة، وآمل أن أتمكن من العمل على ذلك".

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وأضاف غروسي: "سأواصل ذلك لأنه ضروري ولا بديل عنه، وأنا أقدر حقا الفرصة لتبادل وجهات النظر مع رئيس الدولة حول قضية خطيرة مثل الوضع في محطة الطاقة النووية".

وعقد الرئيس بوتين شهر مارس الماضي اجتماعا في مدينة سوتشي الروسية، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، كما تم عقد مباحثات بشأن محطة زابوروجيه النووية مع الوفد الروسي.

وأكد بوتين خلال الاجتماع أن موسكو مستعدة للعمل مع الوكالة بكافة المجالات، مشيدا بخطوات تعزيز التعاون المتبادل.

المصدر: نوفوستي 

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