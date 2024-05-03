خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيدون بسماع أكثر من 100 عيار ناري قرب محطة زابوروجيه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خبراءها المتواجدين في محطة زابوروجيه قالوا إنهم سمعوا أكثر من 100 طلقة نارية قرب المحطة يوم الثلاثاء، مرجحين أن تكون ردا على تحليق مسيّرات.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي تصريحه: "قال خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهم سمعوا أكثر من 100 طلقة نارية في محيط محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا يوم الثلاثاء، على ما يبدو ردا على رحلات جوية بطائرات مسيّرة بالقرب من مركز التدريب بالمحطة".

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كما أضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ممثلي الوكالة مطلعين على التقارير التي تزعم أنه تم نشر قاعدة تدريب لمشغلي الطائرات المسيّرة وموقع لإطلاق الطائرات المسيّرة قرب المفاعل السادس ومركز التدريب في محطة زابوروجيه النووية.

وتابع: "لم يعثر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية على أي دليل على إطلاق طائرات مسيّرات أو وجود منصات إطلاق داخل محيط الموقع، علاوة على ذلك، ووفقا لـ5 مبادئ محددة، فإن أي هجمات من أراضي المحطة محظورة تماما".

وأشارت إلى أن إدارة محطة زابوروجيه النووية أبلغت خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس أن عسكريين روس تصدوا لطائرات مسيّرة قرب مركز تدريب المحطة، وأنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وأضافت الوكالة أن خبراءها لم يتمكنوا من تأكيد وجود الطائرات المسيّرة.

المصدر: "نوفوستي"