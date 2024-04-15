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غروسي: خطر وقوع حادث نووي كبير في محطة"زابوروجيه" لا يزال قائما

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غروسي: خطر وقوع حادث نووي كبير في محطة
Globallookpress
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
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أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن خطر وقوع حادث نووي كبير في محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية لا يزال جديا للغاية.

وقال غروسي اليوم الثلاثاء في بيان نشر نصه على البوابة الإلكترونية للوكالة الدولية: "تم إغلاق المفاعلات الستة في المحطة منذ منتصف عام 2022.. خمسة منها في وضع الإغلاق البارد وواحد في وضع الإغلاق الساخن، ومع ذلك، فإن الخطر المحتمل لوقوع حادث نووي كبير لا يزال جديا للغاية".

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ويوم الخميس أكد غروسي خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجمات المباشرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في 7 أبريل أدت إلى زيادة جدية في خطر وقوع حادث نووي.

‎وذكرت الخدمة الصحفية لمحطة "زابوروجيه" للطاقة النووية الثلاثاء الماضي، أن مسيرة أوكرانية هاجمت سطح مبنى من مباني المحطة يضم مركزا للتدريب، حيث يوجد جهاز محاكاة للمفاعل، ولم يصب أحد بأذى.

وهاجمت القوات الأوكرانية يوم الأحد الماضي قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة "زابوروجيه"، كما تم استهداف حرم المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار، ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق تهديد بحدوث كارثة نووية، من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه بشكل متعمد.

المصدر: نوفوستي+RT

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