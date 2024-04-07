ضربات أوكرانية جديدة لمحطة زابوروجبه النووية واستهداف قبة وحدة الطاقة رقم 6

هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجية للطاقة النووية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمحطة في بيان عبر "تيليغرام".

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وأوضح البيان أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار خطيرة، كما لم تسجل هناك تهديدات بانتهاك سلامة المحطة، ولم تتغير الخلفية الإشعاعة في المحطة والمنطقة المحيطة بها وهي تبقى عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي لوحدات الطاقة ولا يتجاوز معدلات الإشعاع الطبيعي.

يأتي ذلك بعد ساعات معدودة على استهداف أراضي المحطة بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسب بيان للمكتب الصحفي للمحطة.

ولفت البيان إلى أن الهجوم وقع بعد 20 دقيقة على إتمام خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجولة روتينية في الموقع.

ووصف البيان قصف محطة زابوروجيه بأنه غير مقبول، مضيفا أنه لا توجد محطة واحدة للطاقة النووية في العالم مصممة لتحمل حرائق واسعة النطاق، وأن الإضرار بالبنية التحتية قد تؤثر في التشغيل الآمن للمنشأة.

وتقصف القوات الأوكرانية محطة زابوروجيه بانتظام. ووقع أحدث هجوم يوم الجمعة، عندما استهدفت منطقة ميناء الشحن ومحطة النتروجين والأكسجين رقم 2 بطائرات مسيرة قتالية، دون أن يسفر ذلك عن أضرار في البنية التحتية الحيوية.

ودعت الخارجية الروسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توثيق هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتحديد بوضوح مصدر الخطر على هذه المنشأة، محذرة من أي محاولة للهجوم على المحطة.

المصدر: RT