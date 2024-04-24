روغوف: كييف قد تستخدم قوات العمليات الخاصة للاستيلاء على محطة زابوروجيه

تجري قوات العمليات الخاصة بالجيش الأوكراني تدريبات تحاكي عبور نهر الدنيبر والاستيلاء على موقع تكنولوجي ضخم، وعند تفاقم الوضع، قد تصبح محطة زابوروجيه الكهروذرية هذا الهدف.

أعرب عن اعتقاده بذلك، فلاديمير روغوف رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا، وقال: "حاليا تشهد المنطقة الخاضعة للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، تدريبات عند الروافد العليا لنهر دنيبر، أي فوق محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية. ووفقا لسيناريو هذه التدريبات سيتوجب على القوات عبور نهر دنيبر من الضفة اليمنى إلى اليسار والاستيلاء على موقع تكنولوجي ضخم. إذا نظرنا بعناية إلى الجانب الأيسر من النهر، فسنرى أن المنشأة الوحيدة من هذا القبيل في الجزء المحرر من المنطقة، هي محطة زابوروجيه الكهروذرية. وهكذا يمكن القول إنه عند تصعيد الصراع حول محطة الطاقة النووية هذه، فستقوم القوات الخاصة الأوكرانية بالذات بالاستيلاء على المحطة ".

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واستأنفت القوات الأوكرانية قصف محطة زابوروجيه بعد انقطاع دام منذ نوفمبر 2022، ويومي 7 و8 أبريل استهدفت طائرات بدون طيار أوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة وكذلك منطقة ميناء الشحن.

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها. ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تحت حماية القوات الروسية.

المصدر: تاس