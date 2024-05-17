بوتين من الصين.. لا نخطط لتحرير خاركوف وهدفنا منطقة عازلة
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف مضيفًا أن عملية القوات المسلحة الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية. وفيما يؤكد بوتين أن كييف ورعاتها الغربيين ألقوا بجميع الاتفاقات المتعلقة بالحل السلمي للصراع في سلة المهملات، وقرروا أنهم بحاجة إلى هزيمة روسيا استراتيجيا في ساحة المعركة، يشير في الوقت نفسه إلى أن موسكو لم ترفض أبدا المفاوضات وأن هناك أساسا لهذه العملية وهو اتفاقيات إسطنبول. فما حجم الضغط العسكري الذي تشكله عملية خاركوف على قوات نظام كييف؟ وما فرص العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات؟