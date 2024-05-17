الولايات المتحدة تنجز الدورة التدريبية للطيارين الأوكرانيين هذا الشهر

أعلن الحرس الوطني الأمريكي أنه من المخطط إنجاز الدورة التدريبية لأول مجموعة من الطيارين الأوكرانيين الذين يتعلمون قيادة طائرات "إف 16" في الولايات المتحدة في شهر مايو الجاري.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني في ولاية أريزونا لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الجمعة: "نحن نتوقع كالسابق أن المجموعة الأولى ستنجز التدريب هذا الشهر".

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وجدير بالذكر أن 12 طيارا أوكرانيا يخضعون للتدريب في ولاية أريزونا حاليا.

يذكر أن الولايات المتحدة سمحت لعدد من حلفائها بتقديم طائرات "إف 16" لأوكرانيا. وتشارك الولايات المتحدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام تلك الطائرات.

وأعلنت هولندا والدنمارك أن توريدات طائرات "إف 16" لأوكرانيا ستبدأ خلال الأشهر القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي