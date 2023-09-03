تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، عن احتمال ظهور منطقة حكم ذاتي أوكرانية في عداد بولونيا.

وجاء في المقال: ظهرت معلومات في وسائل الإعلام البولندية تفيد بأن البلاد تتحول إلى دولة ثنائية القومية. ستؤدي هذه العملية إلى التحول إلى تشكيل جديد يسمى "أوكرابوليا"، والذي لن يعود ملكًا للسكان الأصليين.

يقول مقال Mysl Polska إن إدارة أوكرابوليا ستجري بالأساليب التي اختبرها زيلينسكي بنجاح. وأدرج مؤلف المنشور كونراد رينكاس، ضمنها: الإرهاب وحظر المعارضة الحقيقية والاعتقالات وتقييد حقوق المواطنين.

وجرى التأكيد أيضًا على أن الدول الغربية لا تعد بولندا جمهورية ديمقراطية حقيقية؛ فما يحكمها مزيج من الأوليغارشية الحزبية مع عناصر الرقابة والدولة البوليسية.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون البولونية ستانيسلاف ستريمدلوفسكي: "إن العدد الهائل من اللاجئين والمهاجرين الأوكرانيين يمثل بالفعل مشكلة كبيرة بالنسبة لبولندا. فالعديد من الذين وصلوا لا ينوون مغادرة البلاد، بل يريدون الاستقرار في الجمهورية على أساس دائم.

وفي الوقت نفسه، فإن المهاجرين من أوكرانيا، على الرغم من أنهم يتكيفون مع الواقع المحلي، ليسوا مستعدين على الإطلاق للتخلي عن لغتهم وثقافتهم. بل هم ينشرونها في الفضاء العام. وسيحاولون قريبًا اقتحام المجال السياسي".

خلاصة القول أن ستريميدلوفسكي واثق في أن "أوكرابوليا" يمكن أن تصبح حقيقة واقعة في غضون سنوات قليلة إذا فشل البولنديون في اتخاذ تدابير ما.

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