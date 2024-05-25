هل إسرائيل قادرة على مواجهة مفاجآت توعد بها نصر الله؟

شيئًا فشيئًا تزداد جبهة جنوب لبنان سخونة على وقع التهديدات المتبادلة بين حزب الله وتل أبيب بإشعال فتيل الحرب الشاملة،

فكعادته شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا لاذعًا على حزب الله مؤكدًا أن تل أبيب تمتلك خططا مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة للتعامل مع حزب الله لاستعادة الأمن في الشمال وإعادة سكان المناطق الحدودية.

هذه التصريحات سخر منها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي مضيفًا أن على نتنياهو أن ينتظر مفاجآت حزب الله، مشددًا على أن الخداع الإسرائيلي لم يعد ينطلي على أحد وأن عمليات الحزب الهادفة لمساندة غزة سوف تستمر.

فما قدرة حزب الله وإسرائيل على الدخول في حرب شاملة؟ وما تداعيات أي مواجهة مقبلة بين الطرفين على الداخل اللبناني والإسرائيلي على حد سواء؟

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