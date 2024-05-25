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فن الحياة

قصر يوسوبوف.. حيث يتلاقى فنا العمارتين الشرقية والغربية بأسلوب روسي عريق..

الثقافة والفن

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مدينة سان بطرسبورغ تشبه متحفا عملاقا، حيث تجمع مبانيها بين المعالم الثقافية المختلفة والعمارة المتنوعة في الأسلوب والزمان.

هيا بنا نواصل استكشاف جمالها الساحر، ونبدأ جولتنا بزيارة قصر قسطنطين الفخم. ثم نستكشف معا ميناء سيفكابل، الواقع على ساحل نهر نيفا وخليج فنلندا، ونتجول بين أزقة المدينة برفقة الفنانين العاشقين لها، ونختتم جولتنا بزيارة أحد أشهر قصور العاصمة الشمالية - قصر يوسوبوف…

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