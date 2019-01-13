بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الأمن العراقي والمحتجين في البصرة

شهدت مدينة البصرة جنوب العراق اشتباكات عنيفة بين عشرات المتظاهرين وعناصر قوات الأمن خلال محاولتها تفريق احتجاجات مطالبة بتوفير فرص عمل للمواطنين.

وذكر موقع "السومرية نيوز" الإخباري أن عشرات المتظاهرين خرجوا اليوم للمشاركة في احتجاجية غاضبة بناحية الشهيد عز الدين سليم الواقعة ضمن قضاء المدينة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في مؤسسات القطاع النفطي، مبينا أن القوات الأمنية حاولت تفريق المحتجين من خلال إطلاق النار في الهواء، فيما رد بعض المتظاهرين برشق الحجارة.

من جانبهم، أفاد ناشطون عراقيون بسقوط جرحى في صفوف المتظاهرين نتيجة الاشتباكات وإطلاق العيارات النارية لتفريق المتظاهرين، بعد رميهم القوات الأمنية بالحجارة، وأضافوا أن الأخيرة اعتقلت عددا من المحتجين.

شمال #البصرة عاد الى الابداع



تصاعد موجة الاحتجاجات بسبب المماطلة الحكومية بتنفيذ مطالب المحتجين pic.twitter.com/PTEzG7ABRN — حسنين الحِجاج #البصرة (@hasanenalhijaj) 13 января 2019 г.

البصرة

تظاهرات في قضائي الكرمة و المدينة وحرق للاطارات وإغلاق الشوارع الرئيسة ومواجهات مع قوى الأمن.

مفوضية حقوق الإنسان تعبر عن قلقها من استخدام القوة ضد المتظاهرين في شمال البصرة. pic.twitter.com/yRlUEwhaG7 — Dr. Haider Salman (@sahaider75) 13 января 2019 г.

وفي غضون ذلك، أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الأحد، قلقها من حصول احتجاجات "عنيفة" شمال المحافظة، ودعت السلطات المحلية إلى احتواء المتظاهرين والنظر بجدية في مطالبهم، وعدم استخدام العنف ضدهم.

وتشهد محافظة البصرة منذ الأشهر الماضية تظاهرات احتجاجية شبه أسبوعية مصحوبة بأعمال شغب واسعة واشتباكات مع قوات الأمن يطالب المشاركون فيها بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين.

المصدر: السومرية نيوز + مواقع التواصل الاجتماعي