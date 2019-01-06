تكشف تفاصيل جديدة عن دوافع مرتكب جريمة "كفر الشيخ" البشعة

كشفت والدة المجني عليها في جريمة كفر الشيخ في مصر تفاصيل جديدة عن الجريمة الشنيعة التي اقترفها زوج المجني عليها والتي هزت الشارع المصري.

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وعرض برنامج "مساء DMC" المصري حوارا مع الحاجة وفاء والدة المجني عليها.

وأوضحت والدة المجني عليها أنها لم تشعر بوجود خلافات بين ابنتها وزوجها، ولكن والدة المتهم دأبت منذ فترة على تحريض الزوج على ابنتها واقترحت عليه قبل فترة أن يطلقها.

وأضافت: "أم الزوج كانت دائما تقول له "أنت لست رجلا" و"أنت لا تستطيع أن تحكم بيتك، وأنه في نهاية الأمر"طهق" (مل) من الحياة وقرر أن ينهي كل شيء وقد فعل .. "هذا هو تفسيري للأمر".







وهزت الجريمة الوحشية المجتمع المصري عشية رأس السنة والتي ارتكبها الوالد في حق أطفاله الثلاثة ووالدتهم.

المصدر: وكالات