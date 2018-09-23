العبادي وبارزاني يبحثان تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد أمس السبت رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة مباحثات تشكيل الحكومة وأهمية المضي قدما في إكمال الخطوات الدستورية من خلال اختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر" بتشكيل الحكومة، إلى جانب "التأكيد على أن تسير الحكومة المقبلة مع تطلعات المواطنين في البناء والإعمار والاستقرار الأمني وتوفير فرص العمل".

وناقش الطرفان الملفات المشتركة بين حكومتي المركز والإقليم و"التأكيد على استمرار التواصل لما فيه مصلحة البلد"، حسب البيان.

وشهد اللقاء "تطابق وجهات النظر فيما يخص تشكيل الحكومة ومواجهة التحديات المقبلة والحفاظ على ما تحقق بعد أن قاتلت (قوات) البيشمركة مع القوات الاتحادية وتحقق الانتصار" على تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: RT