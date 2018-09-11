إيران: تعاون طهران وبكين في إعادة إعمار العراق وسوريا سيكون فاعلا

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، إن تعاون طهران وبكين في إعادة إعمار العراق وسوريا سيكون فاعلا.

وأشار خرازي إلى بدء استثمارات في مجال تأسيس مصانع لإنتاج الحديد، والإسمنت ومواد البناء وإنتاج الطاقة، يمكن إنشاؤها في طريق الحرير الجديد.

وفي تصريح لوكالة إرنا، أكد على أهمية العلاقات مع الصين، واصفا علاقات بلاده مع دول الشرق بالودية.

واعتبر العلاقات الاقتصادية بين البلدين مميزة، لافتا إلى وجود مجالات للتعاون لم يتم حتى الآن تفعيلها بين البلدين، ويجب العمل لبدء التخطيط لها.

وتحدث عن توقيع البيان الثنائي بين الجانبين الإيراني والصيني تحت عنوان "المشاركة الاستراتيجية الثنائية" داعيا إلى مواصلة التعاون بين البلدين في مشروع طريق الحرير الجديد.

ورأى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، أن إنشاء جسر وطريق واصل بين ميناء غوادر بباكستان وميناء جابهار بجنوب شرق إيران، ثم إلى آسيا الوسطى عبر طريق سكة حديد، وصولا إلى دول الشرق الأوسط ودول أوروبا، أمر يخدم مصلحة البلدين، لافتا إلى أن تعاون باكستان في هذا النطاق مفيد.

المصدر: "تسنيم"