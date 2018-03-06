5 قتلى و55 جريحا بانهيار استراحة للعمال وسط الفلبين

قتل 5 عمال وأصيب 55 آخرون، إثر انهيار مبنى استراحة للعمال مكون من 4 طوابق في مدينة سيبو وسط الفلبين.

وقال مسؤولو مكافحة الكوارث، إن الحادث وقع فجر اليوم في قرية لوز بمدينة سيبو، وهناك 5 مصابين بحالة حرجة.

Update: Clearing ops ongoing at the collapsed bunkhouse that killed 5 workers in Cebu City @cnnphilippinespic.twitter.com/2ZKNwEcsUL — Dale G. Israel (@dalegisrael) 6 марта 2018 г.

وكان نحو 153 عاملا على الأقل متواجدين في الاستراحة المصنوعة من السقالات المعدنية ومواد إنشائية أخرى عندما وقع الحادث.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله