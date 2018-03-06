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5 قتلى و55 جريحا بانهيار استراحة للعمال وسط الفلبين

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5 قتلى و55 جريحا بانهيار استراحة للعمال وسط الفلبين
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قتل 5 عمال وأصيب 55 آخرون، إثر انهيار مبنى استراحة للعمال مكون من 4 طوابق في مدينة سيبو وسط الفلبين.

وقال مسؤولو مكافحة الكوارث، إن الحادث وقع فجر اليوم في قرية لوز بمدينة سيبو، وهناك 5 مصابين بحالة حرجة.

وكان نحو 153 عاملا على الأقل متواجدين في الاستراحة المصنوعة من السقالات المعدنية ومواد إنشائية أخرى عندما وقع الحادث.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله

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