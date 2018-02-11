"وحدات حماية الشعب" الكردية تدمر دبابة تركية في عفرين

أفادت مصادر لـRT بأن "وحدات حماية الشعب" الكردية دمرت، اليوم الأحد، دبابة تابعة للجيش التركي في قرية شيخ ورزة بناحية بلبلة في منطقة عفرين شمال سوريا.

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وأضافت المصادر أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل "عدد من المسلحين اللذين كانوا بالقرب من الدبابة المستهدفة"، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي يشنها الجيش التركي بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" وفصائل أخرى متحالفة معه في شمال سوريا منذ 20 يناير/كانون الأول الماضي ضد "وحدات حمامية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" المصنفان كتنظيمين إرهابيين في تركيا.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة عن مقتل 11 من عسكرييها المشاركين في "غصن الزيتون" أمس السبت.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا