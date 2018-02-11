 
مباشر

"وحدات حماية الشعب" الكردية تدمر دبابة تركية في عفرين

أخبار العالم العربي

Osman Orsal
دبابات تركية عاملة ضمن عمنلية "غصن الزيتون" على الحدود مع سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juv3

أفادت مصادر لـRT بأن "وحدات حماية الشعب" الكردية دمرت، اليوم الأحد، دبابة تابعة للجيش التركي في قرية شيخ ورزة بناحية بلبلة في منطقة عفرين شمال سوريا.

إقرأ المزيد
عفرين غصن الزيتون.. خسائر تركية فادحة وأنقرة تحيد 1266 مسلحا

وأضافت المصادر أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل "عدد من المسلحين اللذين كانوا بالقرب من الدبابة المستهدفة"، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي يشنها الجيش التركي بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" وفصائل أخرى متحالفة معه في شمال سوريا منذ 20 يناير/كانون الأول الماضي ضد "وحدات حمامية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" المصنفان كتنظيمين إرهابيين في تركيا.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة عن مقتل 11 من عسكرييها المشاركين في "غصن الزيتون" أمس السبت.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة