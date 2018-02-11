"حماية الشعب": تدمير 5 دبابات ومستودع أسلحة لـ"غصن الزيتون" في عفرين وإعزاز

أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية، يوم الأحد، عن تدمير 5 دبابات تركية عملت بشمال سوريا ضمن حملة "غصن الزيتون" ومقتل 5 جنود أتراك.

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وأوضحت "وحدات حماية الشعب" YPG إن قواتها دمرت دبابة تابعة للجيش التركي في قرية شيخ ورزة بناحية بلبلة في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، ما تسببت بمقتل عدد من المسلحين اللذين كانوا بالقرب من الدبابة.

وفي وقت لاحق، قالت "الوحدات" إن مقاتليها نفذت عملية نوعية ضد إحدى مقرات تابعة للفصائل التي تدعمها تركيا، في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 4 دبابات ومستودع للأسلحة الثقيلة والذخائر بالكامل ومقتل 5 جنود أتراك.

ونشرت "الوحدات" مقطع فيديو قالت إنه يوثق العملية.

يذكر أن الجيش التركي يشن بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" وفصائل أخرى متحالفة معه، منذ 20 يناير/كانون الأول الماضي عملية "غصن الزيتون" في شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" المصنفين كتنظيمين إرهابيين في تركيا.

ويأتي هذه التطورات بعد إعلان أنقرة عن مقتل 11 من عسكرييها المشاركين في "غصن الزيتون" يوم السبت.

المصدر: المكتب الإعلامي لـ"وحدات حماية الشعب"

إينا أسالخانوفا